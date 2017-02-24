أعلن رئيس “لقاء الفكر العاملي” السيدعلي عبد اللطيف فضل الله”اننا نخشى على القانون الانتخابي الذي يضمن صحة التمثيل من القوى السياسية التي تريده لضمان مصالحها الفئوية ومغلبة اياها على مصلحة الوطن والمواطن”.

وخلال خطبة الجمعة من على منبر المسجد الكبير في عيناثا، أكد السيد فضل الله “اننا نثق بالمكونات الوطنية وبوجود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الضامن لعدم توقيع اي قانون مجحف وغير عادل ويغلب الاعتبارات الشخصية والحزبية والطائفية والمذهبية على مصلحة الناس التي ترغب بالتغيير والتحرر من عقم طبقة فاسدة وغير قادرة على النهوض بالبلد”، مشدداً على “اننا نريد موازنة مالية لا تفرغ جيوب الناس المتلوعين بسياط الفساد وسوء ممارسة واستغلال السلطة من فئة ضالة وفاسدة امعنت في نهب المال العام وارهقت خزينة الدولة لمصلحتها الشخصية ولخدمة ازلامها ومحاسيبها”.

ولفت الى “اننا لا نريد موازنة تبحث عن مصادر تمويل جديدة او تفرض ضرائب لا قدرة لاحد ان يحتملها فحري باهل السلطة ان يوحدوا المعايير المالية وان يعتمدوا سياسية مالية شفافة توقف الهدر وتلاحق المرتشين والفاسدين اينما كانوا ولاي جهة انتموا”، معرباً عن أسفه لـ”تمييع القضايا المعيشية والاقتصادية والانسانية وبالالتفاف وتمييع القضايا النقابية ومنها قضية سلسلة الرتب والرواتب”.

وفي الملف الفلسطيني رأى فضل الله ان “تعزيز العلاقات اللبنانية- الفلسطينية يؤكد عمق الروابط الانسانية التي تربط الشعبين الشقيقين وتجسد التضحيات التي بذلاها على طريق القضية الفلسطينية ولنصرة فلسطين وشعبها”، معتبراً ان “هذا التعزيز لا يكون الا بتحسين الاوضاع الاجتماعية للمخيمات والقضاء على بؤر التوتر والارهاب الموجودة في داخل بعضها”.

واشار الى ان “نصرة القضية الفلسطينية اسلاميا وعربيا لا يكون الا بمشروع نهضوي ووحدوي يستجمع قدرات الامة ويوظفها في سبيل الدفاع عن فلسطين وهويتها العربية والاسلامية والمسيحية لا بالمزايدات والنكايات التي ضيعت البوصلة وارتمت في احضان التصهين والصهيونية”.