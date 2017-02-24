أكد السفير الفرنسي في لبنانإيمانويل بونأهمية إقرار قانون انتخابات عصري، مشيرا أنه سيكون له زيارات أخرى كثيرة للبقاع للمساعدة في كثير من الملفات الحياتية.

وخلال زيارته رئيسة الكتلة الشعبية السيدة ميريام سكاف في زحلة، أكدت سكاف انها تشرفت بهذه الزيارة الكريمة وسرها الاجتماع وتبادل وجهات النظر الهادئة مع السفير إيمانويل بون، مشيرة إلى أن الإرث الثقافي المشترك الكبير والهرية الفرنكفونية لها نفوذ كبير في زحلة ولا بد من إعادة الاعتبار للعلاقات اللبنانية – الفرنسية وتفعيل النشاطات الثقافية المشتركة، بموازاة الاهتمام بملف النازحين السوزيين، مقدرة المتابعة الأوروبية عموما لهذا الملف وتحرك الكثير من الجمعيات الانسانية الأوروبية في البقاع لهذه الغاية، مؤمنة فرص العمل لأبناء زحلة.