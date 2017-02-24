ترامب يطلق نيرانه على مكتب التحقيقات الفيدرالية

24 فبراير, 2017 - 5:53 مساءً المصدر: وكالات
ترامب يطلق نيرانه على مكتب التحقيقات الفيدرالية

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI” واتهمه بالعجز عن العثور على الأشخاص المسؤولين عن تسريب المعلومات السرية لوسائل الإعلام.

وقال ترامب عبر تغريدة في تويتر، الجمعة 24 فبراير/شباط: “إن مكتب التحقيقات الفيدرالي غير قادر على الإطلاق على وقف مسربي (أسرار) الأمن القومي والذين تغلغلوا في حكوماتنا لفترة طويلة. إنهم لا يستطعون حتى العثور على المسربين داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي نفسه. وتتواصل عمليات تسريب المعلومات السرية إلى وسائل الإعلام، ما يمكن أن يكون له تأثير تدميري على الولايات المتحدة. إعثروا عليهم الآن!”.

 

المصدر: وكالات
24 فبراير, 2017

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