العدو الاسرائيلي يقمع مسيرة مناهضة للاستيطان في الخليل

ونظم التظاهرة مؤسسة “شباب ضد الاستيطان” للمطالبة بفتح شارع الشهداء المغلق في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، والذي قررت السلطات الإسرائيلية إغلاقه منذ أكثر من عقدين من الزمن.وانطلقت المسيرة عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد الشيخ علي البكاء في حي الشيخ، باتجاه شارع الشلالة المتاخم لشارع الشهداء، حيث واجهتها القوات الإسرائيلية بإطلاق وابل من الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العديد منهم بالاختناق جراء استنشاقهم للغاز.

وتأتي المسيرة عشية إحياء الفلسطينيين الذكرى الثالثة والعشرين لمجزرة الحرم الإبراهيمي، ومرور خمسين عاما على الاحتلال الإسرائيلي للمدينة.

وتتزامن فعاليات الاحتجاج الفلسطينية مع أنشطة أخرى في دول متفرقة حول العالم للضغط على “إسرائيل “بفتح شارع الشهداء وتسهيل حرية الحركة التجارية وتنقل المواطنين وإجلاء مئات المستوطنين عنها.