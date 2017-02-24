ظريف: سياسة تركيا الخاطئة تدفعها لتحميل الآخرين المسؤولية

صرّح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن سياسات تركيا “الخاطئة” التي اعتمدتها في المنطقة سابقا، تدفع أنقرة إلى تحميل الآخرين مسؤولية فشلها.

كما أعرب ظريف، خلال لقاء خاص مع وكالة “فارس” الإيرانية، الجمعة 24 فبراير/شباط، عن أمله بأن تتفهم بلدان المنطقة الحاجة إلى التعاون وتعتمد نهجا بديلا من التصريحات غير المناسبة.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني هذه على خلفية التوتر الذي تشهده العلاقات بين أنقرة وطهران في الآونة الأخيرة.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اتهم إيران، على هامش مؤتمر أمني في مدينة ميونيخ الألمانية الأحد 20 فبراير/شباط، بالسعي إلى نشر التشيع في سوريا والعراق. كما أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال جولته الخليجية الأخيرة إلى خطر “القومية الفارسية”.

وردا على هذه التصريحات استدعت طهران الاثنين 21 فبراير/شباط السفير التركي لديها.

وفي معرض تعليقه على تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري التي أكد فيها مؤخرا وجود اتصالات بين طهران والقاهرة، قال ظريف إن “مباحثاتنا مع مصر متواصلة في إطار تعاوننا في الشأن السوري، لكن لم تحصل مباحثات جديدة بين الجانبين”.

وأعرب ظريف عن ترحيبه بإجراء حوار مع القاهرة في المستقبل، مؤكدا على ضرورة إحراز التقدم في حل المشاكل الإقليمية المشتركة.

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