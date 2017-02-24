أول ساعة ذكية للمكفوفين

بعد أكثر من ثلاث سنوات من التطوير، كشف تقرير جديد أن ساعة Dot الذكية المصممة للمكفوفين سيبدأ بيعها في شهر آذار المقبل.

وتعتمد الساعة الذكية الجديدة على طريقة برايل التقليدية، مع واجهة تمتلك عدد من النقاط البارزة لتوصيل الرسائل والإرشادات لمرتديها، وذلك وفقا لما نشره موقع ibtimes البريطاني.

وأوضح الموقع البريطاني، أن الساعة التي تم تطويرها من قبل شركة ناشئة تحمل نفس الاسم، تستخدم تقنية فريدة من نوعها تعتمد على حاسة اللمس من خلال وجود جهاز يستخدم لعرض نظام برايل يتكون من سلسلة من النقاط التى تصل إلى أربعة أحرف يسهل التبديل بينها، مما يسمح قراءة الرسائل التي يتلقونها على هواتفهم الذكية.

ويجب أن تتم مزامنة الساعة مع الهاتف الذكي باستخدام تقنية البلوتوث، كما يمكن التحكم في معدل التحديث لعرض الأحرف بسرعة متفاوتة، وقد تم تدعيمها بمنبه وتطبيق للدردشة وبلوتوث، بالإضافة إلى بطارية قوية يمكنها الصمود 5 أيام.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

