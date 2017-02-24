أكد رئيس الحكومةسعد الحريريفي كلمة له خلال إطلاق مناقصة تحديث وتطوير سنترالات الهاتف الثابت في كل لبنان في السراي الحكومي أن “الذي نقوم فيه هي رغبات رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يريد نقلة نوعية بالاتصالات وخاصة خدمة المواطن”.

ولفت إلى “أننا حريصون لاستعادة ثقة الناس بالدولة، وجزء من الثقة هي تحقيق خدمات في خدمة المواطن خاصة فيما يخص الانترنت والاتصالات”، مشيراً إلى أن “شركات عديدة تريد أن تستثمر في لبنان، ولكن تريد الانترنت بشكل أفضل واسعار معقولة، وهذا ما نريد تحقيقه، نريد أن يكبر هذا الاقتصاد وأن نضعه في هذا القطاع لأنه يخلق فرص عمل للعديد من اللبنانيين”.

واعتبر أنه “آن الاوان أن نستثمر في المناطق البعيدة وهذه رغبتي ورغبة الرئيس عون”، لافتاً إلى أن “الطلاب في عكار مثلا بحاجة الى الانترنت حتى يكون هناك طرق تعليم حديثة”، مشيراً إلى أن “كل دول العالم خاصة المتقدمة منها، خدمة الاتصالات والانترنت وكل ما له دخل في التكنولوجيا من أهم القطاعات في العالم، هناك دول اقتصادها مبني على هذا الموضوع”.

وأكد الحريري “أنه يؤمن بأن “لبنان الطاقة الاساسية التي توجد فيه هي الانسان، المواطن اللبناني الذي يمتلك علما وحبا للتطور يجب أن نستثمر فيه”.