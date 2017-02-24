هذا فقط ما يفصل الجيش السوري عن مثلث تدمر

فرضت وحدات من الجيش السوري العاملة بريف حمص الشرقي سيطرتها على مساحات جديدة شرق منطقة البيارات وباتجاه جبل الهيال الاستراتيجي بالريف الغربي لمدينة تدمر.

ودمرت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة آخر تجمعات إرهابيي تنظيم داعش في منطقة صمامات أنابيب الغاز شرق البيارات لمسافة تزيد على 4 كم لتصبح بذلك على بعد أقل من 7 كم عن مثلث مدينة تدمر الاستراتيجي.



وتعد المنطقة المعروفة بمثلث تدمر نقطة انطلاق استراتيجية مهمة باتجاه إحكام الطوق على إرهابيي تنظيم “داعش” داخل مدينة تدمر.

وإلى الجنوب من منطقة البيارات واصلت وحدات الجيش عملياتها على اتجاه جبل الهيال الاستراتيجي، وحققت تقدما كبيرا باتجاه السفوح الغربية للجبل، وسط انهيار كبير في صفوف إرهابيي “داعش” الذين سقط بينهم العديد من القتلى والمصابين بنيران الجيش بينما ولى الباقون الادبار باتجاه الشرق.

وفرضت وحدات الجيش سيطرتها على منطقة أبراج الطيران شمال البيارات، بعد عمليات مكثقة بالتعاون مع القوات الرديفة، فيما قام عناصر الهندسة خلال الساعات القليلة الماضية بتفكيك مئات الألغام والعبوات الناسفة والألغام التي زرعها إرهابيو داعش في المنطقة.

وسيطرت وحدات من الجيش خلال الأيام القليلة الماضية على معمل حيان للغاز قبل أن يقوم عناصر الهندسة بتمشيطه بشكل كامل وتفكيك مئات الألغام المزروعة بداخله حيث دخلت أمس ورشات الصيانة والإصلاح التابعة لوزارة النفط إلى داخل المعمل وبدأت أعمالها لإعادة تأهيله ضمن خطط موضوعة إسعافية و متوسطة وطويلة وذلك وفقا لطبيعة الأضرار الموجودة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

