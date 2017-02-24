حصيلة العمليات العسكرية للحشد الشعبي العراقي

وجاء في البيان الذي نشره إعلام الحشد اليوم الجمعة 24/2/2017 أنه قد انطلقت عمليات الحشد الشعبي في اليوم الثالث من المرحلة الأولى في الصفحة السادسة غربي مدينة الموصل لتحرير شرق قضاء تلعفر بمشاركة (اللواء 2) الذي تحرك من منطقة أم العظام باتجاه قرية أم المصايد و(اللواء 43) و(اللواء 17) من قرية حرادة باتجاه قرية تل الزلط وبإسناد من قبل طيران الجيش العراقي.

وبين البيان أن الاهداف المتحققة كان تحرير ثلاثة قرى هي تل الزلط وأم المصايد والزيتون شرق تلعفر، إضافة إلى قطع ممرات الجانب الأيمن للموصل عن مناطق شرق قضاء تلعفر، وكذلك غلق البوابة الشرقية للمدينة أمام حركة عناصر التنظيم الإرهابي.

وعن خسائر العدو أوضح البيان أنه تم قتل نحو 35 إرهابيا بينهم ثلاثة قناصة وسبعة انتحاريين، وكذلك تدمير 7 سيارات مفخخة قبل وصولها لأهدافها، والسيطرة على آليات وأسلحة وأعتدة الفارين منهم.

وأكد أن حالة العدو تنم عن: انكسار كبير في صفوف التنظيم الإجرامي بسبب عدم تمكن والي ناحية المحلبية من تقديم التعزيزات اللازمة، الأمر الذي دفع عناصر داعش إلى الهرب أمام تقدم أبطال الحشد الشعبي.

وعلى صعيد آخر وبحسب ماذكرته قناة العالم الاخبارية عن إعلام الحشد الشعبي أن اللواء 7 قد استولى على سيارة مفخخة وقتل العديد من عناصر داعش في تعرض فاشل على قواطع القوات المرابطة في قاطع الحضر جنوبي الموصل.

من جانبه أكد قائد الشرطة الاتحادية أن قوات فرقة مغاوير النخبة قد قتلت الإرهابي عبدالرحمن عطية المكنى بأبي موفق العسكري أحد القيادات الميدانية لداعش في حي الطيران.

وإلى ذلك قام عناصر”داعش” بإجبار سكان حي الجوسق والدندان جنوبي الموصل بإخلاء منازلهم مع اقتراب القوات العراقية مهددة بحرق منزل المخالف.