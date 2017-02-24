بعد إلغاء قرار أوباما السابق..أمريكا تعيد السجون الخاصة

أعلنت وزارة العدل الامريكية عن إلغاء توجيهات أصدرتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما للحد من سجن المحكومين الفدراليين في سجون خاصة، بسبب المشاكل التي سجلت في داخلها ونقص إجراءات السلامة .

هذا وأعلن وزير العدل الجديد المحافظ جيف سيشنز في رسالة وجهها إلى رئيس ادارة السجون الثلاثاء ونشرت الخميس، “إلغاء” أمر صدر في أغسطس/ آب 2016 عن الحكومة السابقة ويحمل عنوان “تقليص استخدام السجون الخاصة”.

وكانت الإدارة السابقة قررت الاستغناء تدريجيا عن استخدام هذه السجون بسبب المشاكل التي سجلت في داخلها.

وقد استندت في قرارها إلى تقرير رسمي وجه انتقادات حادة إلى السجون الخاصة التي قال إنها تشهد مزيدا من نقص اجراءات السلامة واعمال العنف، ولا تؤمن بدرجة كافية فرص إعادة دمج السجناء في المجتمع.

ومعظم المعتقلين في هذه السجون الخاصة أجانب يخضعون لملاحقات قضائية، بينهم الكثير من المهاجرين غير الشرعيين او المسجونين في قضايا تهريب مخدرات.

إلا أن الجزء الأكبر من المليوني سجين في الولايات المتحدة ليسوا معنيين بهذا القرار إذ أنهم معتقلون في سجون عامة أو خاصة تخضع لاشراف الولايات، وليس سجونا تشرف عليها الادارة الفدرالية.

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