مسلحو “قسد” يبدأون ب”عمليةعسكرية” ..فما هو الهدف؟

نقلت مواقع كردية عن بدء مايسمى ” قوات سوريا الديمقراطية” بعد ظهر اليوم الجمعة ما أسموه “عملية عسكرية” في المحور الرابع من المرحلة الثالثة لحملة ‹غضب الفرات› الهادفة لعزل مدينة الرقة عن ريفها شمال شرقي سوريا ومحاصرة تنظيم “داعش”.

هذا وبحسب المعلومات التي أوردتها تلك المواقع «فإن المحور الرابع انطلق من قرية خربة شمال شرقي مدينة ديرالزور شرقي سوريا، وهدفها قطع الطريق الواصل بين الرقة وديرالزور».

فيما نقل ناشطون كرد عن ما أسموه مصادر في “قسد” إن المحور الرابع انطلق بعد ظهر اليوم الجمعة وأحكمت فصائل غرفة عمليات “غضب الفرات” سيطرتها على ثلاث مزارع والتقدم لمسافة سبعة كيلومترات ضمن أراضي محافظة ديرالزور».

مؤكدين أن “قوات سوريا الديمقراطية” قد أحكمت سيطرتها على أربع قرى جديدة صباح اليوم الجمعة في محور مكمن بريف محافظة الرقة شمال شرقي سوريا عقب اشتباكات مع تنظيم ‹داعش› بحسب ما ذكروه