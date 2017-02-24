وفد المعارضة يكشف ما حدث في لقائهم مع ديمستورا

وقال الحريري في تصريحات للصحفيين: “انتهينا من الجلسة مع دي ميستورا، واللقاء كان إيجابيا، تحدثنا فيه عن مرجعيات الحل السياسي في سوريا، التي ترتكز على بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن”.

وتابع قائلا “تم التركيز على موضوع القضايا الإنسانية وضرورة وقف إطلاق النار وخروقات النظام وحلفائه، كما تحدثنا عن شكل المفاوضات، وهي جزء من الترتيبات التي يتم مناقشتها حاليا”.

وطالب الحريري دي ميستورا بتنفيذ القرارات الدولية وبيان جنيف، الذي يتحدث عن هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات تحددها قرارات أممية.

وأوضح الحريري أن الوفد تسلم من دي ميستورا ورقة حول صيغة المفاوضات السورية في جنيف.

واختتم تصريحاته قائلا: “حجم المأساة الإنسانية في سوريا هائلة جدا والمجتمع الدولي لا يقوم بخطوات عملية”.