عون تسلم أوراق اعتماد عشرة سفراء معتمدين

شهد القصر الجمهوري تقديم أوراق اعتماد عشرة سفراء معتمدين في لبنان، يشكلون الدفعة السادسة من رؤساء البعثات الديبلوماسية الذين يقدمون أوراق اعتمادهم لرئيس الجمهورية تباعا، بعدما كانوا يمارسون مهماتهم الديبلوماسية بصفة قائمين بالأعمال.

وتضمنت الدفعة السادسة من السفراء: سفير ماليزيا بالا شندران تارمان، سفير جمهورية فنلندا ماتي لاسيلا، سفير جمهورية صربيا امير إلفيك، سفير سلطنة عمان بدر بن محمد بن بدر المنذري، سفير جمهورية اوكرانيا ايغور اوستاش، سفير الجمهورية البرتغالية المقيم في نيقوسيا جواو بيريستريلو، سفير مملكة المغرب محمد كرين، سفير الجمهورية اليمنية عبد الله عبد الكريم حسن الدعبس، سفير جمهورية الهند سان جيف آرورا، وسفير اليابان ماتاهيرو ياماغوشي.

وحضر تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل والامين العام لوزارة الخارجية السفير وفيق رحيمي والمدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة ميرا ضاهر فيوليدس.

ولدى وصول السفراء تباعا الى القصر، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير، فيما رفع علم دولته على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني.

بعد ذلك حيا السفير العلم، ثم عرض سرية من لواء الحرس الجمهوري، دخل بعدها صالون 22 تشرين الثاني وسط صفين من الرماحة، ومنه الى صالون السفراء حيث قدم أوراق اعتماده الى الرئيس عون كما قدم له أعضاء البعثة الديبلوماسية.

ولدى مغادرة السفير بعد تقديم أوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني.

ونقل السفراء الى عون تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وحمل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم متمنيا لهم التوفيق في مهمتهم الديبلوماسية.