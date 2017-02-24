هدية خاصة من الجيش السوري لشهداء مصالحة بيت جن

أفادت مصادر عسكرية عن مقتل الإرهابي إياد كمال الملقب ” مورو ” مع ثلاثة آخرين بضربات مدفعية وجهها الجيش السوري نحو مواقع الميليشيات المسلحة في التلول الحمر إلى الشرق من حضر بريف القنيطرة

هذا وكان الإرهابي “مورو” واحداُ من إرهابيي بيت جن الذين نقضوا بالاتفاقية ونصبوا كمينا للجيش السوري ارتقى على إثره الشهيد ثائر ريحانة وعدد من عناصر الجيش السوري، ويعرف عن”مورو ” مجموعته إرتباطهم بالعدو الاسرائيلي

تجدر الإشارة إلى أن أهالي بيت جن عملوا إلى طرد الارهابي مورو ومن قاموا بنكث المعاهدة ليفروا هاربين إلى القنيطرة لاحقا

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