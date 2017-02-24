وأخيرا..الوفود السورية على طاولة واحدة في جنيف

صرّح مايكل كونتت، مدير مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، دي ميستورا، أن كافة الفرقاء السوريين المشاركين بمؤتمر جنيف-4 أبدوا استعدادهم للجلوس وجها لوجه إلى طاولة واحدة للمناقشات.

وأوضح كونتت، في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء أعمال اليوم الثاني من المؤتمر، مساء الجمعة 24 فبراير/شباط، أن دي ميستورا “أجرى لقاءين مع كل من رئيس الوفد الحكومي، بشار الجعفري، ورئيس الوفد المعارض من الهيئة العليا للمفاوضات، نصر الحريري”.

وأضاف كونتت أن المشاركين في هذه المحادثات المنفصلة “بحثوا مسائل دفع العملية التفاوضية قدما خلال الأيام المقبلة”.

وأكد مدير مكتب دي ميستورا أن الأخير سلم للمشاركين في هذين اللقاءين التشاوريين مقترحاته حول السير اللاحق للمفاوضات.

وشدد كونتت، في الوقت ذاته، على أن دي ميستورا “لا يتوقع اختراقا سريعا في المفاوضات”.

وأضاف كونتت أن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا سيواصل، في الأيام القريبة، إجراء محادثات تشاورية مع المشاركين في مؤتمر جنيف-4، مشيرا إلى أن دي ميستورا “سيلتقي، في إطار الخطوات اللاحقة، خلال يومي العطلة، مع ممثلين عن منصتي موسكو والقاهرة للمعارضة السورية”.

وردا على سؤال حول عملية الانتقال السياسي في سوريا، قال كونتيت للصحفيين: “خط دي ميستورا واضح ويقول إن أساس جدول الأعمال هو القرار 2254 وهو يحدد أجندة عملية الانتقال السياسي”.

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