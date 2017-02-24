حكم غيابي على الرئيس المخلوع بن علي وصهره

أصدرت محكمة تونسية حكما غيابيا بسجن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ثمانى سنوات وصهره صخر الماطرى ست سنوات فى قضية فساد جديدة، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الجمعة.

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمى بإسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية إن المحكمة “قضت غيابيا بسجن بن علي ورضا قريرة (آخر وزير دفاع فى عهده) 8 اعوام، وصخر الماطرى 6 أعوام، وتغريم كل واحد منهم أكثر من مليون دينار (نحو 400 ألف يورو)“.

وأفاد أن هؤلاء دينوا بـ”استغلال النفوذ” و”إلحاق أضرار بالإدارة” العمومية فى عهد الرئيس المخلوع، من دون إضافة تفاصيل.

وأوضح مصدر قضائى لفرانس برس، أن بن على أعطى أوامر عندما كان فى الحكم لرئيس بلدية سيدى بوسعيد (شمال العاصمة) ببيع فندق “سيدى أبو فارس” الذى تملكه البلدية إلى أحد المقربين من صخر الماطرى بثمن “زهيد“.

وزمن بيع الفندق، كان رضا قريرة وزير “أملاك الدولة والشؤون العقارية“.

وفى سبتمبر 2011 تم توقيف قريرة فى قضايا فساد خلال توليه هذه الوزارة.

وتم الإفراج عنه فى مارس 2014 بطلب من “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” (مستقلة) بسبب إصابته بمرض السرطان.

وهرب بن على وزوجته ليلى الطرابلسى مع اثنين من أبنائهما يوم 14 يناير 2011 الى السعودية عقب ثورة شعبية بعد 23 عاما من حكمه .. ويقيم صخر الماطرى فى جزر سيشيل منذ ديسمبر 2012.

هذا وكانت في وقت سابق قد أصدرت محاكم تونسية أحكاما غيابية بالسجن بحق بن على وزوجته وعدد من اصهاره فى قضايا فساد.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

