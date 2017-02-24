منصة القاهرة توافق على وفد واحد للمعارضة وليس موحد

أبدى جهاد مقدسي رئيس وفد “منصة القاهرة” للمعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف-4 عن استعداد أعضاء المنصة لتشكيل وفد فني واحد مع مايسمى الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن منصة الرياض.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” عن مقدسي قوله إن منصة القاهرة مستعدة لتشكيل مثل هذا الوفد، شرط أن يكون واحدا وليس موحدا، ومن دون الاندماج في ظل أيديولوجيا موحدة، ومن دون تشكيل مجموعة سياسية موحدة.

وقال مقدسي إن عمل وفد كهذا يجب أن يستند إلى قرارات جنيف-1 وقرار الأمم المتحدة رقم 2254 وليس إلى مبادئ الفكر السياسي لمجموعة ما.

وشدد على ضرورة إشراك ممثلين عن الأكراد السوريين في مفاوضات جنيف-4، قائلا: “نصر على مشاركة الأكراد، وتركنا مكانا لهم خلال الجولات السابقة من المفاوضات، غير أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لم يوجه دعوة إليهم”.

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