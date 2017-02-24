ماذا يفعل قائد القوات الامريكية في الشرق الأوسط بمناطق سيطرة “قسد”..

أكد المدعو طلال سلو الناطق بإسم “قوات سوريا الديمقراطية ” بأن قائد القوات الاميركية في الشرق الاوسط جوزيف فوايل زار مناطق تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية.”

ووصف سلو لقاءات فوايل مع عدد من القادة العسكريين لـ”قوات سوريا الديمقراطية”بـ”الايجابية” مشيرا الى أن القائد الأمريكي بحث خلال تلك اللقاءات تطورات حملة “غضب الفرات” و”مسائل عسكرية مشتركة”.

من جانب آخر، نفى المدعو سلو أن يكون السيناتور الجمهوري الأمريكي جون ماكين قد طلب من “قوات سوريا الديمقراطية” فتح ممرات لدخول قوات تركية وقوات حليفة لها عبر تل أبيض باتجاه الرقة.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

