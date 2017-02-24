تمنى رئيس حزب “التوحيد العربي”وئام وهابعلى رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط الا يذهب لهذه الحدود في حربه على بهيج أبو حمزة، مشيرا الى ان النهب السياسي الذي كان موجودا منذ 25 عاما انتهى بمجرد وصول الرئيس ميشال عون الى قصر بعبدا.

وفي حديث تلفزيوني، لفت الى ان “التهم التي سيقت الى ابو حمزة خاطئة وهناك خلاف لا احد يعرفة سوى جنبلاط وأبو حمزة، متوجها الى الناس بالقول: “كفّوا عن الضغط على القضاء، وأبو حمزة كان معتقلا بمشاركة بعض القضاة الذين يجب ان يحاسبوا”، معتبرا ان “بعض القضاة لا شيء لديهم الا الزحف على ابواب السياسيين”.