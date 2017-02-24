مظاهرات في الأردن..”الشعب يريد إسقاط الحكومة”

تظاهر الآلاف في مختلف المدن الأردنية، الجمعة 24 فبراير/شباط، احتجاجا على قرار رفع أسعار السلع وزيادة الرسوم على العديد من الخدمات، مطالبين بإسقاط الحكومة ومحاربة الفساد والفاسدين.

حيث انطلقت في العاصمة عمان مسيرة تحت عنوان “كفى عبثا بمستقبل الوطن وأبنائه” نظمتها جماعة الإخوان المسلمين وحركات شبابية وحزبية، نددت بقرارات رفع الأسعار على السلع والخدمات، كما دعت إلى اسقاط الحكومة رافعين شعار “حكومة رفع الأسعار، لترحل حكومة الإفقار”.

كما انطلقت مسيرة أخرى من أمام مجمع النقابات في الشميساني بتنظيم من الأحزاب القومية واليسارية، بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية في الكرك والزرقاء والعقبة والطفيلة وذيبان.

وطالب المتظاهرون بوقف “توغل الحكومة على جيب المواطن” والتراجع عن سياسات إفقاره ومحاربة الفساد والفاسدين.

وقالوا إن مجلس النواب عليه أن يرحل كونه غير قادر على الوقوف بجانب المواطن في ظل سياسات الحكومة الحالية.

كما أشاروا إلى أن الوطن بات يدمر من قبل فئة لا هم لها إلا التحصيل والجباية ورفع الأسعار على حساب المواطنين.

وأكدوا أن المسؤولين يمارسون سياسات خاطئة على مدى عقود ويرحلون الأزمات من حكومة لأخرى في ظل عدم اتخاذ أي ما من شأنه الحد من التدهور في الموازنة التي وصلت إلى حدود خطيرة.

وبين المتظاهرون أن انتهاج سياسة رفع الأسعار ماهي إلا امتثال وخنوع لقرارات البنك الدولي الذي يتحكم بالسياسات الاقتصادية للأردن، بحسب ما جاء على لسانهم.

من جهته طالب الحراك الشعبي بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية، مطالبين بإعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية وتخفيض الأسعار، وطالبوا أيضا بوقف نهب المال العام وسياسة إفقار المواطنين وبمحاكمة الفاسدين إلى جانب إيجاد قانون انتخابي عصري يعيد السلطة للشعب.

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