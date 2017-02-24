الإرهاب يقتل بعضه.. شيكاو ذبح تاسيو

وفي اجتماع مع قادة لـ”بوكو حرام” عقد في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي بهدف “إسكات الشائعات حول موت تاسيو”، بحسب شيكاو، قال زعيم التنظيم الذي يقوده منذ العام 2009: “اسمعوني: أنا قتلت تاسيو.. اسمعوني جيدا!”.
وفي التسجيل الأخير يتهم شيكاو زميله السابق تاسيو الملقب بـ”أبو زنيرة” بالتآمر مع قائد آخر، هو بابا عمار، للإطاحة به. ويسأل شيكاو مقربيه: ” قولوا لي ما هي عقوبة الذين يتآمرون من أجل الإطاحة بقائدهم؟.. وفقا لنظامنا فنحن لن نتأخر عن معاقبة أي عنصر ارتكب هذا الشر”.
وفي أغسطس/آب الماضي عين تنظيم “القاعدة” الذي بايعه تنظيم “بوكو حرام” في العام 2015، أبو مصعب البرناوي، ابن مؤسس التنظيم محمد يوسف، “واليا” له في غرب القارة الإفريقية.
وكان البرناوي ومساعده مامان نور، منذ تلك الفترة، ينتقدان شيكاو على ميوله “الاستبدادية” ويتهمانه بقتل قياديين أثناء نوباته بجنون الارتياب.
ويعد شيكاو “واجهة” سيئة الصيت لتمرد “بوكو حرام” الدامي الذي خلف ما لا يقل عن 20 ألف قتيل و2.6 مليون مشرد. وكثيرا ما يظهر في حالة غضب شديد في تسجيلات فيديو ليتبنى هجمات مسلحة سواء في نيجيريا، موطن التنظيم ومعقله الرئيس، أو في دول مجاورة لها.