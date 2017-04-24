ما جديد هجوم ستوكهولم ؟

أعلنت الشرطة السويدية احتجاز شخص آخر لاحتمال صلته بعملية الدهس بالشاحنة في شارع مزدحم وسط العاصمة السويدية ستوكهولم.

وجاء في بيان أصدرته شرطة ستوكهولم أنها ألقت القبض على المشتبه به الأحد 23.04.2017، كما أكد البيان أن الاحتجاز تم نتيجة عملية مشتركة للشرطة المحلية ورجال الأمن بعد تحليل كمية كبيرة من معطيات التحقيق الأولي.

كما أوضح البيان أنه لم ترد معلومات إضافية بهذا الخصوص، مضيفا أن قرار اعتقال المشتبه به يتوقع أن يتخذ لغاية 26.04.2017.

يذكر أن عملية الدهس بالشاحنة وقعت في شارع ستوكهولم الرئيسي للتسوق يوم الجمعة 7.04.2017 وأدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخر بجروح مختلفة. واستخدمت في الهجوم شاحنة سرقت أثناء تفريغ سائقها البضائع منها.

واعتقلت شرطة العاصمة السويدية في وقت سابق من هذا الهجوم المصنف إرهابيا اثنين من المشتبه بهما، أحدهما أوزبكي 39 عاما ويدعى رحمت عقيلوف، الذي، كما يرجح المحققون، قاد السيارة أثناء عملية الاعتداء.

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