هل يستعيد الجيش السوري خان شيخون؟

تابع الجيش السوري استهدافاته وعملياته العسكرية، لتأخذ جبهات ريف حماة الشمالي النصيب الأكبر من الظهور الإعلامي حيث تتجه الأنظار إليها وسط أنباء عن نية الجيش السوري استعادة السيطرة على بلدة خان شيخون في ريف إدلب.

حماة وريفها

أحكم الجيش السوري سيطرته على قرية المصاصنة شمال طيبة الامام وأوقع قتلى وجرحى بصفوف إرهابيي النصرة.

دمشق وريفها

استمرت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة في محور شرق القابون وسط تمهيد مدفعي وصاروخي مكثف ينفذه الجيش، كما استهدف مسلحو القابون منطقة اتستراد العدوي بالاسلحة الرشاشة الثقيلة بشكل مباشر وانباء عن اصابات.

حمص وريفها

نفذ سلاح الجو غارات جوية مكثفة باتجاه مواقع المسلحين في تلدو و كفرلاها و الطيبة الغربية وبرج قاعي بريف حمص الشمالي، حيث استعاد الجيش السيطرة على إحدى النقاط التي تقدم إليها المسلحين بمحيط قرية القبو صباح اليوم بعد عملية تسلل أفشلها الجيش السوري.

إلى ذلك خرجت اليوم الدفعة السادسة من مسلحي حي الوعر إلى مدينة جرابلس بريف حلب.

إدلب وريفها

شن الطيران الحربي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع و تجمعات مسلحي جبهة النصرة والفصائل المتشددة في خان شيخون و محيط معسكر القرميد بريف إدلب.

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