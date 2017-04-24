موغريني: تعاوننا مع روسيا ليس مجمداً

أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون السياسة الخارجية، فيديريكا موغيرني، أنه “من السخف اعتبار روسيا والاتحاد الأوروبي شريكين استراتيجيين، في ظل العقوبات المتبادلة بين الطرفين”.

موغيريني وعقب لقائها وزير الخارجية الروسي قال: “من السخف اعتبار بعضنا البعض شركاء استراتيجيين وفرض عقوبات متبادلة، ليس هذا نوع العلاقات التي يمتلكها الشركاء عادة”.

ولفتت موغيرني، في نفس الوقت، إلى أن التعاون بين الطرفين ليس مجمدا معربة عن استعداد بروكسل لاستمرار التعاون مع روسيا.

وقالت في هذا الصدد: “تعاوننا ليس مجمدا وزيارتي إلى هنا تظهر ذلك جيدا”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

