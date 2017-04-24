الجيش يهاجم داعش “أمنياً” في عرسال

توالت الضربات الاستباقية التي ينفذها الجيش اللبناني ضد المجموعات الارهابية، كان لافتاً العملية الامنية التي نفذت في عرسال فجر السبت الماضي، وادت الى مقتل الامير الشرعي لتنظيم داعش في جرود عرسال والقلمون “حسن المليص ” المعروف باسم “حسن الشرعي”.

وعلم موقع “الحدث نيوز” ان العملية الامينة في عرسال تاتي ضمن بنك اهداف اعدته مخابرات الجيش ويضم قائمة عريضة من المطلوبين الذين اوقف بعضهم او قتل البعض الاخر، كـ”عماد ياسين” (امير داعش في عين الحلوة) والارهابي “أحمد يوسف أمون” (أحد اذرع داعش في عرسال)، و” طارق الفليطي” (القيادي اللوجستي في داعش بعرسال).

وبحسب ما توفر من معلومات لـ”الحدث نيوز”، فإن العملية كان قد مهد لها عبر توفر معلومات ناتجة عن عملية دهم حصلت في بلدة الهيشة بوادي خالد، حيث استهدف “مشغل فني” يعود للمدعو “م.س” الذي يصمم “فراغات” قذائف هاون ويقوم بتعديل وتحديث اسلحة متوسطة وثقيلة في مشغله لصالح الجماعات الارهابية.

وقد اوقفه الجيش اللبناني في المداهمة المذكور بالاضافة الى 4 اشخاص اخرين يعملون معه في المشغل، وتشير معلومات “الحدث نيوز” الى أن اعترافات هؤلاء صبت في الكشف عن علاقة المدعو “وائل الفليطي” بالمشغل وتردّد عدد من الموقوفين الى منزل الاخير في وادي الحصن، معترفين انه كان الوسيط الذي ينقل الاسلحة لصالح التنظيم في الجرود، وهو ما سمح لمخابرات الجيش بتعزيز عملية الرصد التي ادت الى كشف المطلوب الذي تبين انه يأتمر من شرعي داعش في الجرود، “حسن المليص”.

واظهرت التحقيقات ايضاً ان شقيق “الفليطي” المدعو حسين، كان يتواصل مع احد المتورطين في المشغل الفني بغية تامين لوازم لوجستيه للمسلحين في الجرود.

وبناءً على المعلومات، جرت عملية الدهم في عرسال فجر السبت والتي ادت الى القاء القبض على وائل الفليطي وشقيقه حسين والمدعو امين حميد المطلوب بجرم الاعتداء على الجيش اللبناني وعبدالله الحسيان وفوزي السحلي وعلاء الحلبي واحمد ميمان واحمد فوزي الحلبي ومحمد فوزي الحلبي في حين قتل المفتي الشرعي لداعش في القلمون الشيخ حسن المليص “حسن الشرعي” لدى محاولته الفرار مستغلاً سلاحه الذي اطلق من خلاله النار على وحدات الجيش التي داهمته.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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