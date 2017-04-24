إعدام 20 شخصاً في قضية “مذبحة الكرداسة” بمصر

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين، بإعدام 20 متهما في قضية “مذبحة الكرداسة”، وإحالة أوراقهم إلى مفتى الجمهورية.

كما حددت المحكمة جلسة 2 تموز المقبل، موعدا للنطق بالحكم على باقي المتهمين.

وجهت النيابة للمتهمين في وقت سابق، تهمة الاشتراك بتاريخ آب 2013 في اقتحام مركز شرطة الكرداسة، التي راح ضحيتها 12 ضابطا من شرطة القسم، والتمثيل بجثثهم، بالإضافة إلى شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، وتهمة الشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز الشرطة، وإتلاف مبنى القسم، وإضرام النيران في عدد من سيارات ومدرعات الأمن، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت 188 متهما لمحكمة الجنايات، لاشتراكهم مع آخرين، في التجمهر وارتكاب جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار.

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