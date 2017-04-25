الأمم المتحدة “قلقة” على الرقة

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من الوضع في مدينة الرقة السورية، التي تتعرض لضربات جوية مكثفة من قبل التحالف الدولي ضد “داعش” بقيادة الولايات المتحدة، أودت بحياة عشرات المدنيين مؤخرا.

وقال، ستيفان ديوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إن الأمم المتحدة “تشعر بالقلق البالغ من الحالة الأمنية لأكثر من 400 ألف شخص مقيمين في الرقة السورية”.

وشدد ديوجاريك على أن العمليات القتالية المستمرة في ريف المدينة، بالإضافة إلى الضربات الجوية “أدت إلى زيادة عدد الضحايا من السكان المدنيين وألحقت أضرارا بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والأسواق ومنشآت نظام تزويد السكان بالمياه”.

وتابع المسؤول الأممي بالقول: “لقد أسفرت الضربات الجوية، أمس، بحسب التقارير، عن مقتل 8 أشخاص، بما في ذلك 5 أطفال، وتخريب مدرستين، كما قتل وأصيب، يوم 22 أبريل/ نيسان، حسب وسائل الإعلام، عشرات الأشخاص، بسبب الضربات على مخيم النازحين قرب قرية البردة، التي تقع على بعد 20 كيلومترا غربي الرقة”.

كما اشار ديوجاريك إلى أن حوالي 39 ألفا من سكان الرقة نزحوا خلال الأيام الأخيرة إلى مخيم جيب الشاعر الذي يمر بأوضاع إنسانية بالغة الصعوبة.

وأضاف المسؤول أن الأمم المتحدة لديها معلومات عن مقتل عدد من الأطفال في كل من مخيمي جيب الشاعر والكرمة.

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