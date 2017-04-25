المقداد: سوريا تتبع سياسة حافة الهاوية

قال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية السوري إن بلاده ” تتبع سياسة حافة الهاوية وكل السياسات للحفاظ على سوريا”.

واكد المقداد في مؤتمر صحفي نظمته وزارة الإعلام في دمشق الاثنين أن الأزمة السورية كانت ستنتهي منذ 7 سنوات “لو فرط (الرئيس السوري بشار) الأسد بسيادة سوريا”، بحسب قوله.

وأوضح المقداد أن “الكثير من الدول تفكر منذ وقت طويل بإعادة بعثاتها الدبلوماسية إلى سوريا، لكن عندما تقرر دولة ما إعادة علاقاتها يسارع وزير الخارجية السعودي إلى تلك الدولة ويدفع الأموال الطائلة لمنع ذلك، بينما يقول لهم وزير الخارجية الأمريكي إن النظام(السوري) انتهى، ويقوم وزير الخارجية الفرنسي بتهديدها بالاحتلال أحيانا، وباستخدام القوة. هذه الدول غير قادرة على إعادة العلاقات الدبلوماسية نظرا للضغوط التي تمارس عليها”.

من جهة اخرى، قال مقداد أن سوريا لا تثق بمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا “ونحن نتحدث إليه مباشرة بهذا الخصوص، وهناك فرق بين موقفنا السياسي ووجهة نظرنا حول المبعوث الخاص، وموقفنا الشخصي منه، وهو ليس مقبولا بالنسبة لنا، لكنه مقبول لدى الآخرين.. ونحن قلنا كلمتنا وموقف شعبنا داعم لموقفنا السياسي”.

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