جامعة دمشق تفتح فرعاً جديداً في الشيشان

صرح رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف ، أنه تم الأتفاق مع الحكومة السورية على افتتاح فرع لجامعة دمشق في العاصمة الشيشانية غروزني.

وجائت تصريحات الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف ،عقب زيارة يقوم بها مفتي الشيشان صلاح حاجي ميجيف الى سوريا بدعوة رسمية من الحكومة السورية.

حيث ألتقى المفتي الرئيس السوري بشار الأسد وتم الاتفاق على إنشاء فرع لجامعة دمشق في الشيشان.

كما تم في الاجتماع مناقشة الآلية التي سيتم من خلالها منح شهادات الجامعة للطلاب الروس و طريقة التحضير لتقديم الإطروحات العلمية ،بالاضافة الى تضمن الفرع لثلاثة إختصاصات.

من جهته شكر الرئيس السوري بشار الأسد حكومة جمهورية الشيشان لمساعدتهم في ترميم جامع خالد بن الوليد في حمص ،و كذلك في بناء ملاجىء للأيتام في حلب و دمشق.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

