كوريا الشمالية تجري مناورات حربية كبيرة

أجرت كوريا الشمالية مناورات حربية كبيرة للمدفعية بالقرب من قاعدة ونسان شرقي البلاد، وفقاً لما ذكرته وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر حكومية، اليوم الثلاثاء.

وحسب معطيات الوكالة، فان كوريا الشمالية احتفلت بذلك بالذكرى الـ 85 لتأسيس الجيش لها. ويعتقد بأن المناورات جرت بحضور الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون.

يذكر أن المنطقة شهدت تصعيدا للتوتر على خلفية التوقعات بأن كوريا الشمالية قد تقوم بتجربة نووية جديدة أو إطلاق صاروخ في موعد قريب من 25 نيسان، أي الذكرى الـ 85 لتأسيس جيش كوريا الشمالية.

يشار إلى أنه بعد الجربة الصاروخية لكوريا الشمالية في بداية الشهر الجاري، أرسلت الولايات المتحدة إلى السواحل الكورية مجموعة من السفن الحربية، تضم حاملة الطائرات “كارل فينسون”.

بالإضافة إلى ذلك بدأت يوم الأحد مناورات مشتركة للقوات البحرية الأميركية واليابانية.

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