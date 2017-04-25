لتفادي كارثة إنسانية.. اليمن يحتاج إلى هذا المبلغ !

أكدت الأمم المتحدة أن تفادي كارثة إنسانية في اليمن سيتطلب أكثر من ملياري دولار، قبيل انعقاد مؤتمر للمانحين حول اليمن في جنيف.

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، قال للصحفيين: “بوسعنا تفادي الكارثة الإنسانية، لكننا بحاجة إلى 2.1 مليار دولار لتمويل نقل الأغذية والمساعدات الحيوية”.

وأوضح المتحدث أن أكثر من 100 وكالة إنسانية قدمت المساعدة لملايين اليمنيين هذا العام.

ووفقاً مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فان أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من نقص المواد الغذائية، وان نحو 7 ملايين منهم على حافة المجاعة.

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