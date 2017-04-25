عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 25/4/2017

صحيفة “الأخبار”

برّي لـ«الأخبار»: لن أسير بـ«التأهيلي»

معارضة رئيس المجلس والاشتراكي والقوات تحاصر «مشروع باسيل 2»

صحيفة “الجمورية”

بكركي: لإعلان حال طوارئ سياسية وإنتخابية… وفشل في بلوغ نقاط التفاهم

لا مجلس شيوخ ولا مجلس وطنياً… بل تمديدٌ و«ستين»؟

صحيفة “البناء”

الرئاسة الفرنسية تُشغل الغرب… فيتنفّس الصعداء مع تقدّم ماكرون

الجيش السوري يحسم ريف حماة وأمامه خان شيخون… ويفتح طريق الحسكة براً

صحيفة “المستقبل”

الجريمة الإلكترونية في ألمانيا إلى ازدياد

حزب الله ينعى المختلط: مشروع الاشتراكي مضيعة للوقت

صحيفة “النهار”

مراوحة في قانون الانتخاب… وثقة كبيرة بالاجهزة الأمنية

ماذا سيحصل في قوى الامن الداخلي بعد 6 أشهر؟

صحيفة الديار

قدرة حاكم مصرف لبنان كبيرة في اقناع الخزانة الاميركية بتعديل قانون الكونغرس

الرئيس عون : العقوبات الاميركية لا تأتلف مع العلاقات وتسبب ضرراً للشعب اللبناني

المصدر: الصحف المحلية