ما هو ترتيب الجيوش العربية ؟

كشف تقرير لمؤسسة “غلوبال فاير باور” الجيوش، تربع الجيش المصري للعام الثاني على التوالي على المرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش العربية، فيما جاء الجيش السعودي في المرتبة الثانية.

وقد لفت تقرير المؤسسة الذي أصدرته، هذا الشهر وبدأت بدراسته منذ منتصف العام الماضي، للتصنيف العالمي لجيوش الدول، إلى احتلال المملكة السعودية المرتبة الثانية عربيا، بعد القوات المسلحة المصرية، فيما أتت الجزائر في المرتبة الثالثة وسوريا رابعة، على مستوى العرب.

أما على مستوى الترتيب العالمي فقد جاءت مصر في المرتبة الـ12، بعدما كانت الـ18 في 2015، وحصلت السعودية على المرتبة الـ24 عالميا، بعدما كانت الـ28 في 2015، وتلتها الجزائر في المرتبة الـ26 دوليا.

ولم تعق الحرب التي دخلت عامها السادس وما خلفته من حالة إنهاك للقوات السورية، من أن يحصل الجيش السوري على المرتبة الرابعة عربيا، والـ36 دوليا بعدما كانت الـ42 دوليا في 2015. وجاء المغرب في المرتبة الخامسة عربيا، وحصل على المرتبة الـ56 عالميا بعدما كان في المرتبة الـ49 على مستوى العالم في 2015.

وجاء تصنيف الجيوش العربية الأخرى، كالتالي: الإمارات العربية المتحدة، العراق، اليمن، الأردن، السودان، ليبيا، تونس، عمان، الكويت، البحرين، قطر، لبنان، جنوب السودان، ثم جاءت الصومال في المرتبة الأخيرة عربيا والـ125 عالميا، على القائمة التي شملت 126 دولة.

إلى ذلك، كشف تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أمس الاثنين 23 نيسان، عن تراجع موقع السعودية كثالث أكبر دول العالم في الإنفاق العسكري.

وأوضح التقرير أن روسيا تجاوزت السعودية كأكبر ثالث منفق على الجيش في العالم خلال 2016، بعد الولايات المتحدة الأميركية والصين.

وبلغت الزيادة في الإنفاق العسكري العالمي بالعام 2016 نحو 0.4% عن العام 2015، بإجمالي 1.68 تريليون دولار أميركي، بحسب البيانات الجديدة.

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