كشف إسباني يعمل ممثلا خاصا لوزارة الخارجية في كوريا الشمالية بأن بيونغ يانغ قادرة على تدمير العالم بثلاث أو أربع قنابل هيدروجينية.

موقع “Daily Caller News” الأميركي أكد أن اليخاندرو تساو دي بينوس، وهو مواطن إسباني يعمل ممثلا خاصا” لوزارة الخارجية الكورية الشمالية ويرأس جمعية الصداقة الكورية، علّق في حوار أجراه معه موقع “Infobae” الأرجنتيني على أن “الولايات المتحدة لديها صواريخ أكثر من كوريا الشمالية”، بالقول “إن المسألة ليست في الكمية بل في قوة التفجير. قنبلة هيدروجينية واحدة اكثر قوة 100 مرة من القنبلة النووية”، مضيفا “إن ثلاث أو أربع منها كافية لإنهاء العالم بأسره”.

وشدد اليخاندرو تساو دي بينوس، الذي يوصف بأنه “أحمق مفيد”، وينشط في الدفاع عن نظام كوريا الشمالية، على أن الشطر الكوري الشمالي لا يمكن المساس به”.

وقال في هذا الصدد: “لا أحد بإمكانه المساس بكوريا الشمالية، وإذا تعرضوا لها فشعبها سيدافع عنها بالبنادق وبالصواريخ”، مضيفا أن كوريا الشمالية مستعدة تماما للحرب بأسلحة نووية وهيدروجينية.

يشار أن كوريا الشمالية كانت أعلنت، في كانون الثاني 2016، أنها اختبرت بنجاح قنبلة هيدروجينية، إلا أن المراقبين الغربيين شككوا في تلك الادعاءات على الرغم من تسجيل أن التجربة أشد قوة من سابقاتها.

إلى ذلك، هدد مؤخرا موقع إلكتروني تابع لكوريا الشمالية بـ”محو الولايات المتحدة” من وجه البسيطة، إذا أشعلت واشنطن فتيل الحرب في شبه الجزيرة الكورية، يأتي هذا التهديد عقب إعلان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس من مدينة سيدني الأسترالية أن حاملة الطائرات “كارل فينسون” ستصل إلى بحر اليابان في غضون أيام.

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