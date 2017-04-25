الجيش السوري يفكك شبكة لعملاء الموساد في القنيطرة

نشط الجيش السوري بشكل مسبوق في ريف القنيطرة بعد تكرر العدوان الإسرائيلي على المنطقة حيث قضى على العديد من عملاء الموساد من المسلحين السوريين.

وذكر نشطاء إعلاميون أنه وبناء على معلومات دقيقة نفذت قوات الجيش بالتعاون مع اللجان المدافعة عن حضر بريف القنيطرة كميناً محكماً تمكنت خلاله من تصفية 4 عملاء للعدو الإسرائيلي أثناء تحركهم على محور التلول الحمر _ بيت جن عرف منهم: يوسف أحمد موسى _ مأمون حمادة _ عمر قاسم _ بكر عبد العظيم وهو المرافق الشخصي لقائد ميليشيات تجمع الحرمون المدعو إياد مورو الذي رصد مرات عديدة وهو يعبر باتجاه مراصد العدو الاسرائيلي في مرتفعات جبل الشيخ.

وكانت إذاعة شام إف إم السورية قد ذكرت يوم أمس أن الجيش بالتعاون مع اللجان المدافعة عن حضر في ريف القنيطرة الشمالي نفذ كمينا محكما استهدف عميلين اثنين مرتبطين بالعدو الاسرائيلي هما “ابراهيم حمزة ومحمد خير عثمان”، ما أدى لتصفيتهما أثناء تحركهما على محور التلول الحمر – بيت جن وهو اتجاه تحرك الميليشيات وقادتها إلى الأراضي المحتلة.

بينما أكدت مصادر مطلعة أن العدوان الإسرائيلي يوم أمس الذي استهدف مخزناً للذخيرة تابع للجيش السوري في قرية الصمدانية بريف القنيطرة تم بناء على معلومات قدمها المسلحون للجيش الإسرائيلي، وقد رحب المعارضون بالعدوان ووصفوا الإحتلال الإسرائيلي بـ “الشقيق”.

وأسفر العدوان عن استشهاد 3 عناصر من الجيش السوري إضافة إلى أضرار مادية جسيمة، وبتصفية العميلين اللذان يعتقد أنهما من قدما المعلومات للجيش الإسرائيلي تكون سوريا قد ردت على العدوان بطريقة غير مباشرة.

في سياق متصل ذكرت مصادر مطلعة للحدث نيوز أن الجيش السوري قضى على عميل آخر لإسرائيل هو المدعو جمال عباس (نائب الأمير العام) لتنظيم (ألوية الفرقان) مع شقيقه و4 من مرافقيه بصاروخ موجّه أطلقه الجيش على موكبه في محيط كفر شمس قرب المنطقة العازلة مع العدو الصهيوني بريف درعا الغربي.

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