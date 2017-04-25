تقدم الجيش السوري يوحد النصرة مع أحرار الشام

بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها الميليشيات المسلحة على يد الجيش السوري في ريف حماة الشمالي أعلن كل من هيئة تحرير الشام أو النصرة سابقاً وحركة احرار الشام عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة في الريف الحموي.

وتحدثت تنسيقيات المسلحين التي يرصدها الحدث نيوز عن انعقاد اجتماع بحضور المسؤول العسكري العام في “هيئة تحرير الشام” المدعو “أبو محمد الجولاني” مع المسؤول العام لـ”حركة أحرار الشام” المدعو “أبو عمار العمر”، وذلك لتشكيل ما أسموه غرفة عمليات مشتركة في ريف حماة الشمالي، في محاولة منهم لوقف تقدم الجيش السوري في المنطقة والذي من الواضح أنه سيذهب أبعد من ريف حماة حيث أكد مراقبون أن هدف الجيش السوري هو خان شيخون في إدلب.

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