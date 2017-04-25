10 وصفات سحرية من صيدلية الطبيعة لتفتيح البشرة!

ينفق الكثير من النساء مبالغ كبيرة لشراء مساحيق تفتيح البشرة للحصول على بشرة مشرقة وناصعة البياض، إلا أن هذه المساحيق في كثير من الأحيان لا تحقق النتيجة المرجوة منها ناهيك عن الآثار السلبية التي يمكن أن تسببها المواد الكيماوية الداخلة في تركيبها على الجلد.

وتعد صيدلية الطبيعة أفضل مصدر للعديد من الأدوية التي تعالج الكثير من مشاكل البشرة، ويقدم موقع هاب بيجز مجموعة من العلاجات الطبيعية المنزلية لتفتيح البشرة.

1- قشر البرتقال المجفف واللبن الرائب

بعد تجفيف قشور البرتقال تحت أشعة الشمس يتم تخزينها إلى أن تجف في وعاء مغلق ومفرغ من الهواء، ثم تمزج مع اللبن الرائب لتحضير عجينة توضع على الوجه لمدة 20 دقيقة قبل أن تشطف بالماء البارد.

2- زيت جوز الهند

يعرف عن زيت جوز الهند قدرته على تخفيف العلامات والندبات على الوجه وباقي أنحاء الجسم، ويكفي تطبيقه على المناطق المراد تفتيحها مرة واحدة في اليوم للحصول على النتيجة الملطوبة.

3- قناع الطحين ومسحوق الكركم

تخلط ملعقتان من الطحين مع رشة صغيرة من مسحوق الكركم وملعقة من عصير الحامض أو اللبن الرائب، وتطبق الخلطة على الوجه لمدة تتراوح بين 20-25 دقيقة إلى أن يجف، ثم يفرك ويشطف بالماء وتكرر العملية بشكل يومي.

4- العسل وعصير الحامض

تحضر عجينة من العسل والحليب وعصير الحامض بمقدار ملعقة واحدة من كل منها، وتترك العجينة على الوجه بين 20 إلى 30 دقيقة ثم تشطف بالماء العادي من الصنبور، وتكرر العملية مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

5- قناع دقيق الشوفان واللبن والبندورة

تخلط ملعقة شاي من كل من دقيق الشوفان وعصير البندورة واللبن في وعاء للحصول على عجينة تطبق على الوجه والرقبة لمدة بين 20-30 دقيقة ثم تشطف بالماء العادي.

6- قناع عصير الخيار والحامض

يمتلك الحامض خواص تبييض تجعله من أفضل الخيارات لتفتيح البشرة، ولتحضير هذا القناع تخلط ملعقة شاي من عصير الليمون مع ملعقة من عصير الخيار وتترك على الوجه لمدة بين 15-20 دقيقة قبل أن تشطف بالماء العادي.

7- العسل واللوز

يمكن الحصول على نتائج مبهرة عند خلط العسل مع اللوز لتفتيح البشرة بالإضافة إلى ترطيب الجلد وإزالة آثار حروق الشمس، ويتكون القناع من ملعقة عسل مع ملعقة من الحليب البودرة ونصف ملعقة من مسحوق أو زيت اللوز، وتخلط هذه المكونات بشكل جيد ومن ثم تطبق على الوجه لمدة بين 15-20 دقيقة.

8- قناع الطحين مع البندورة

يفيد الطحين في علاج حروق الشمس ويمكن خلطه مع عصير البندورة للحصول على قناع لتفتيح البشرة، ولتحضير القناع نحتاج إلى ملعقتين صغيرتين من الطحين مع 3 ملاعق من عصير البندورة، ويترك القناع لمدة بين 5-20 دقيقة ثم يشطف بماء الصنبور النظيف.

9- الحامض والعسل

من أفضل الأقعنة التي تساعد على تفتيح البشرة وأسهلها تحضيراً حيث يتوفر كل من الحامض والعسل في معظم المنازل، وتخلط ملعقة من الحامض مع ملعقة من العسل للحصول على عجينة لينة تطبق على الوجه لمدة 20 دقيقة.

10- قناع البندورة والكزبرة

يساعد هذا القناع على تفتيح البشرة الجافة والدهنية، ولتحضير القناع تخلط ملعقتان من عصير البندورة مع ملعقة من عصير أوراق الكزبرة وتضاف إلى الخليط بضع قطرات من الحامض قبل تطبيقها على الوجه لمدة تتراوح بين 20-30 دقيقة.

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