الشرطة العراقية تحرر مدنيين في الموصل القديمة

أكدت الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، تحرير 260 ألف مدني في المدينة القديمة بالموصل، كان تنظيم “داعش” الإرهابي يستخدمهم كدروع بشرية.

قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد جودت، أوضح أن القوات حررت 260 ألف مدني و4500 أسرة كان تنظيم “داعش” الإرهابي يحتجزهم في المدينة القديمة في الموصل لاستخدامهم كدروع بشرية، حسبما نقل موقع “السومرية نيوز”.

وأشار جودت إلى إعادة تشغيل محطات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وساهمت في افتتاح مراكز الشرطة والعيادات الصحية والمدارس في المناطق المحررة.

هذا، وبدأت القوات العراقية عملية لاستعادة الساحل الأيمن لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى بعد نجاحها في تحرير الساحل الأيسر للمدينة، في إطار عملية “قادمون يا نينوى”.

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