كيف بررت النصرة هزائمها في ريف حماة؟

سارعت الميليشيات المسلحة لتبرير هزائمها في ريف حماة الشمالي عبر المواقع الإلكترونية المعارضة بعد تقدم الجيش السوري الكبير في المنطقة والذي كبدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

موقع عنب بلدي المعارض قال نقلاً عما أسموه غرفة العمليات العسكرية التابعة تحرير الشام أو النصرة سابقاً إن النصرة “انسحبت” من المعركة بسبب الغارات الجوية، طبعا قال الموقع هذه العبارة بعد شرح مفصل لـ “منجزات” النصرة السابقة في الريف الحموي قبل أن يشن الجيش السوري هجومه المضاد ويستعيد كل المواقع بالإضافة لمواقع أخرى.

بينما نقل ذات الموقع عن مسؤول في أحرار الشام قوله إن سبب الهزيمة يكمن في تشرذم الفصائل التي فشلت في التواجد بجسم عسكري واحد بحسب تعبيره.

ومهما تكن تلك المبررات فإن الحقيقة الواضحة أن تلك العصابات ليس بمقدورها الصمود أمام جيش وطني كالجيش السوري، الذي من الممكن أن يتابع عملياته العسكرية في الريف الحموي ليصل مدينة إدلب.

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