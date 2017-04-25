لافروف: لم تعد هناك أي قواعد في العلاقات الدولية !

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الوضع في العلاقات الدولية تعد اليوم أصعب بكثير بالمقارنة مع ذروة الحرب الباردة، مشيرا إلى أنه لم تعد هناك أي قواعد في هذا المجال.

لافروف وفي مقابلة مع مجلة ” Esquire”، علق على التوتر الراهن في العلاقات بين روسيا والغرب، قائلا: “بلا شك، أصبح الوضع اليوم أكثر قساوة. آنذاك، كانت هناك امبراطوريتان – الغربية والسوفيتية، وكانت كل منهما تؤجج نزاعات مع خصمها في أراضي دول ثالثة، لكن ذلك لم يحصل أبدا على حدودهما أو بشكل مباشر. وحتى الخطاب العلني كان أقل قسوة، ولم يكن المعسكران يتجاوزان حدود المسموح به أبدا. أما اليوم فلم تعد هناك أي قواعد”.

إلى ذلك، أكد لافروف أن علاقات طيبة أو علاقات صداقة كانت تربطه دائما مع جميع وزراء الخارجية الأميركيين المتعاقبين خلال السنوات الماضية، وتوقع بأن تكون علاقاته مع وزير الخارجية الحالي ريكس تيلرسون طيبة أيضا.

وفي الوقت نفسه، دحض لافروف الشائعات حول كون وزيرة الخارجية السابقة كونداليزا رايس معجبة به. واستطرد، قائلا: “هل كانت معجبة بي؟ كذب. ببساطة، كنا نتعامل بصورة حميمية وقريبة جدا”.

ووصف لافروف الحالة الراهنة للعلاقات الروسية الأميركية بأنها مبنية على التوقعات، موضحا أن عملية تشكيل فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تكتمل بعد. وأعاد إلى الأذهان أن الرئيس السابق باراك أوباما بعد توليه الرئاسة كان يغير المسؤولين في المناصب المحورية في أول 8 أشهر. وشكك في أن يتمكن ترامب من إنجاز تشكيل فريقه بوتائر أسرع.

المصدر: وكالات