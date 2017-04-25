غوتيريش: 50 طفلا يمنيا يموتون أثناء انعقاد مؤتمرنا

دعا أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى دعم مفاوضات السلام في اليمن، ودق ناقوس الخطر بسبب ارتفاع حصيلة الضحايا الأطفال في البلاد جراء العمليات القتالية.

غوتيريش وأثناء مؤتمر للمانحين حول اليمن في جنيف، قال إن الإحصائيات المتوفرة تدل على أن طفلا ما دون 5 سنوات يموت في اليمن لأسباب غير طبيعية كل 10 دقائق.

وأضاف قائلا: “هذا يعني أن 50 طفلا يمنيا سيموتون أثناء انعقاد مؤتمرنا. وكان بإمكاننا منع ذلك”.

وشدد على ضرورة أن يبدأ المجتمع الدولي العمل فورا لإنقاذ حياة المدنيين في اليمن.

ويرمي المؤتمر الذي تشارك فيه أكثر من 50 دولة، إلى جمع مبالغ قدرها 2.1 مليار دولار لتمويل المساعدات الأممية لليمن هذا العام.

وحسب معلومات الأمم المتحدة، بلغ عدد المحتاجين إلى المساعدات بصورة ماسة في اليمن 18.8 مليون شخص، أي نحو ثلث عدد سكان البلاد.

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