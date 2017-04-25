قادروف يكشف عن تفاصيل لقاء الأسد مع مفتي الشيشان

تحدث الرئيس الشيشاني رمضان قادروف بشكل مفصل عن لقاء عقده الرئيس السوري بشار الأسد مع مفتي الشيشان صلاح حجي مجييف الذي يزور سوريا تلبية لدعوة وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد.

وكتب قادروف على حسابه في موقع “انستغرام” أن الأسد طلب من مفتي الشيشان نقل كلمات الامتنان لأيماني قادروفا، رئيسة صندوق أحمد قادروف الخيري، أرملة الرئيس الراحل، وإلى الشعب الشيشاني برمته، على المساعدات والدعم المقدم منهم في هذه الأيام الصعبة بالنسبة للسوريين.

وشدد الأسد على أهمية المساعدات الإنسانية التي يقدمها الصندوق وقراره بناء دور لليتامى في حلب ودمشق. كما عبر الأسد عن شكره لمساهمة الصندوق في إعادة إعمار جامع حلب الكبير، مؤكدا أنه سيتم وضع حجر يحمل اسم ممول عمليات الترميم في مئذنة المسجد.

بدوره، نقل مفتي الشيشان إلى الرئيس السوري طلب الرئيس الشيشاني بشأن ضرورة متابعة عمليات صيانة مسجد خالد ين الوليد المدمر في حمص وترميمه وإعادة إعماره بشكله الأولي. وأكد الأسد متابعته لهذا الملف. كما نسق المفتي مع الرئيس السوري المسائل المتعلقة بمنح الشهادات للمواطنين الروس خريجي جامعة بلاد الشام أو الحاصلين على الدكتوراه من هذه الجامعة. كما اتفق الاثنان على فتح فرع للجامعة في غروزني عاصمة الشيشان.

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