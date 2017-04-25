ملك الأردن يحذر الرئيس عون

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن ملك الأردن حذر الرئيس اللبناني ميشيل عون من هجوم إسرائيلي محتمل بسبب تصريحات عون في اعتبار حزب الله جزءً من منظومة الدفاع عن السيادة اللبنانية.

وقالت صحيفة “JDNfeed” العبرية إن الملك عبد الله حذر الرئيس عون أن أي تحرك عسكري في المنطقة سيؤدي إلى تصعيد خطير لا تحمد عقباه، بحسب الصحيفة.

وأكدت الصحيفة أنه وعلى هامش القمة العربية التي عقدت في الأردن مؤخراً، التقى الملك الأردني الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وأرسل تحذيرا واضحا بأن إسرائيل تدرس مهاجمة لبنان.

وأضافت الصحيفة أن الرسالة التي بعث بها الملك الأردني إلى الرئيس اللبناني تضم رسائل دولية اخرى بعث بها سفراء الدول الرئيسية في مجلس الامن الدولي. وقالت الرسائل انه على اللبنانيين ممارسة الحذر الشديد، لأن أي تحرك عسكري لبناني في جنوب لبنان يمكن أن يؤدي إلى تصعيد في المنطقة. واكدت الصحيفة العبرية أن إسرائيل قد نفذت عددا من الهجمات ضد قواعد حزب الله في سوريا، مهددة باحتمالات شن هجمات على لبنان بشكل مباشر.

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