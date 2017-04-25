أميركا تتجسس على الجميع بمعية اليابان

رفضت طوكيو التعليق على أنباء تحدثت عن أن وكالة الأمن القومي الأميركية وضعت تحت تصرف السلطات اليابانية منظومة التجسس “XKeyscore” لاعتراض الرسائل الإلكترونية.

هذا، وكانت وثائق سربها عميل الاستخبارات السابق إدوارد سنودن، أكدت أن وكالة الأمن القومي الأميركية منحت طوكيو حق الوصول إلى منظومة “XKeyscore” الخاصة بالرقابة الجماعية والقادرة على اعتراض الرسائل الإلكترونية والبيانات الأخرى.

وامتنع إيسيخودا سوغا الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني خلال مؤتمر صحفي عن التعليق بهذا الشأن، قائلا :”نحن على علم بهذه الأنباء، لكن مصدر هذه الوثائق مجهول “.

وفي معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين بشأن ما نشره موقع “The Intercept” الأمريكي من وثائق حصل عليها من سنودن، قال إيسيخودا سوغا “تود الحكومة (اليابانية) أن تمتنع عن التعليق”، ثم أضاف أن بلاده والولايات المتحدة تتبادلان مختلف المعلومات، وبما أن هذه المسألة تتعلق بالعلاقات الثنائية، فهو لن يكشف عن التفاصيل.

وكانت قناة تلفزيون “NHK”، أفادت استنادا إلى هذا الموقع الإلكتروني الأميركي، بأن وثائق مؤرخة في عام 2013، أكدت أن وكالة الأمن القومي الأمريكي أتاحت للجانب الياباني إمكانية الوصول إلى منظومة “XKeyscore” التجسسية.

وذُكر في وثيقة أخرى يعود تاريخها إلى عام 2004، أن الحكومة اليابانية، سددت بالكامل تكاليف بناء منشأة ذات علاقة بإنتاج معدات اتصال في قاعدة يوكوتا الأمريكية قرب طوكيو. هذه المعدات تستخدمها الولايات المتحدة لجمع المعلومات في جميع أنحاء العالم.

هذا، وكان إدوارد سنودن حذر بنفسه سكان اليابان في يونيو 2016 من أن كل شخص في هذا البلد هو بمثابة هدف لمراقبة، تشرف عليها الحكومة الأمريكية، مضيفا خلال مشاركته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في ندوة اقيمت في طوكيو، أن مثل هذه المراقبة تجري بما في ذلك عن طريق الهواتف المحمولة، فمن خلالها يمكن تحديد نمط حياة أي شخص.

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