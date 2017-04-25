الجيش السوري يسحق النصرة

تمكن الجيش السوري من إحراز تقدم جديد في حي القابون شرق العاصمة السورية دمشق، كما تابع استهدافاته العسكرية في باقي الجبهات.

دمشق وريفها

فرض الجيش السوري سيطرته الكاملة على بناء الكويتي وشركة الكهرباء وتقدم بكتل الابنية في محيطهما بالمحور الشرقي لحي القابون بعد معارك عنيفة مع تنظيم “جبهة النصرة” استمرت لساعات، وسط انهيارات كبيرة في صفوف النصرة، كما فجر الجيش نفقاً للنصرة في القابون وقتل جميع من بداخله.

حمص وريفها

قال مصدر عسكري إن الجيش السوري دمر جرافة لـ “جبهة النصرة” بصاروخ موجه لدى قيامها برفع ساترٍ عند المدخل الجنوبي لمدنية تلبيسة في ريف حمص الشمالي، مصدر عسكري آخر أفاد عن استهداف تجمعات “تنظيم داعش” في منطقة جرف أم الرمان – فتحة المحسة – منطقة جبل ابن عرصان – شرق تدمر – الباردة – شرق القريتين بريف حمص الشرقي ما أدى إلى مقتل و إصابة عدد من المسلحين وتدمير أسلحتهم وعتادهم.

درعا وريفها

تمكن الجيش السوري من تفجير عربة مفخخة جنوب غرب حي المنشية بدرعا قبل وصولها إلى مواقع الجيش تزامناً مع اشتباكات عنيفة على محاور شرق وجنوب المنشية.

دير الزور وريفها

دير الزور : الجيش السوري يحبط محاولة تسلل لمسلحي داعش باتجاه إحدى النقاط العسكرية في محيط المقابر في دير الزور ويقتل 5 مسلحين ويصيب آخرين

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