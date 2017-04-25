بالفيديو.. إطلاق علمية تحرير الحضر في الموصل

أفادت مصادر إعلامية بإنطلاق عمليات الحشد الشعبي لتحرير منطقة الحضر من خمسة محاور في جنوب غرب الموصل.

وباشرت قوات الحشد الشعبي بدخول قرية العلواني شمال الحضر.

وتخوض القوات العراقية في الموصل القديمة حرب شوارع عنيفة ضد داعش، حيث أحبطت أكثر من هجمة انتحارية للتنظيم مواصلة تقدمها شرق جامع النوري.

ويترافق هذا التقدم مع غارات للطائرات العراقية على مواقع داعش في المنطقة.

وقالت مصادر إعلامية إن 260 ألفاً تم اخلاؤهم من الموصل القديمة منذ انطلاق عملية تحرير الساحل الايمن للمدينة.

وقطع “الحشد” مسافة 11 كلم باتجاه تحرير الحضر.

وتمكنت قوات الحشد من تحرير قرية تل هلالة الأثرية شمال الحضر بعد أن قطع 6 كلم تحت غطاء الطيران المروحي للجيش العراقي، وحررت أيضاً قرية عين صديد جنوب الحضر.

وأكدت المصادر أنّ قوات الحشد الشعبي حررت “تل رجم” شمال منطقة الحضر.

كما اكتشفت مخبأ للأسلحة تابعاً لتنظيم داعش يحتوي على هاونات عيار 120 ملم شمال الحضر.

ووجه نائب قائد الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس نداءً بإطلاق عملية تحرير قضاء الحضر.

ووصل أكثر من 300 نازح إلى ساتر البيشمركة غرب الموصل، وفق مراسلنا.

وتم تحرير ثاني مدينة صناعية ومقبرة قديمة استغلها داعش لتخزين العتاد غرب الساحل الأيمن، فيما حررت القوات العراقية حي التنك في المنطقة نفسها بالكامل.

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