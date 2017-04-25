والد ماري لوبان ينتقد حملة ابنته

أكد الزعيم اليميني السابق لحزب الجبهة الوطنية جان ماري لوبان، اليوم الثلاثاء، أن ابنته مارين يجب أن تكون أكثر شراسة في وجه إيمانويل ماكرون خلال الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية في السابع من أيار المقبل.

جان لوبان قال “أعتقد أن حملتها كانت متراخية للغاية. لو أنني في مكانها لكنت قدت حملة، على غرار حملة ترامب، أكثر انفتاحا وقوية للغاية ضد هؤلاء المسؤولين عن تدهور بلادنا سواء كانوا منتمين لليمين أو اليسار”.

ويأتي تدخل والدها بعد إعلانها، أمس الاثنين، وقبل الجولة الثانية من الانتخابات، اعتزامها التخلي عن الإدارة اليومية للحزب الذي أسسه والدها. ويمثل هذا أحدث خلاف بين الاثنين بشأن توجه الحزب مستقبلا.

يشار أن الأب وابنته على خلاف منذ أن بدأت خطوات لتحسين صورة الحزب، وساءت العلاقات أكثر بعد أن قامت الأخيرة بطرد والدها من الحزب، وحاولت لوبان تغيير وجهة الحزب الذي ارتبط في الأذهان بإرهاب الأجانب في الفترة التمهيدية لحملتها الانتخابية.

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