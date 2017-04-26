أميركا تعلن أنها في حالة حرب مع هذه الدولة.. ؟!

أكد رئيس إحدى لجان مجلس الشيوخ الأميركي أن الولايات المتحدة وروسيا تعيشان حالة حرب باردة.

رئيس لجنة الاستخبار في مجلس الشيوخ الأميركي، ريتشارد بور، وفي حوار لتلفزيون UNC-TV قال إن الوضع الحالي يشبه الوضع القائم في ثمانينات القرن الماضي باستثناء شيء واحد هو أن روسيا تستخدم تكنولوجيا المواجهة على نحو لم تلجأ الولايات المتحدة إليه.

ولنذكر هنا أن ناطق الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قال في حوار لتلفزيون ABC الأمريكي، في وقت سابق، إن مستوى العلاقات بين موسكو وواشنطن حاليا أدنى وأسوأ مما في فترة الحرب الباردة، مذكّرا بأن الإدارة الأمريكية السابقة طردت دبلوماسيين روساً من الولايات المتحدة.

يذكر أيضا أن صحيفة “بوليتيكو” ذكرت، نقلا عن السيناتور ليندسي غريم، أن الرئيس ترامب “يكافح روسيا” ويعتزم منع مد نفوذها إلى العالم.

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