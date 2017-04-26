هل سيطر المسلحون مجدداً على مواقع بريف حماة؟

تقدم الجيش السوري الكبير في ريف حماة الشمالي أربك الميليشيات المسلحة وقادتها فشنوا هجوماً على منطقة المصاصنة عبر سيارة مفخخة في محاولة منهم لاسترداد “هيبتهم” بين المسلحين، إلا أن المحاولة باءت بالفشل الذريع وعادوا أدراجهم خائبين يجرون قتلاهم وذيول الخيبة.

حيث صد الجيش السوري هجوماً على منطقة المصاصنة شمال غرب طيبة الإمام ودمروا عربة مفخخة قبل وصولها لنقاط الجيش السوري بالتزامن مع إشتباكات عنيفة في المنطقة المذكورة.

وقد نفى مصدر عسكري الاخبار التي تروج لها تنسيقياتهم عن سيطرة المسلحين على بلدة المصاصنة.

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