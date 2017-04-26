كارثة في غزة !

قال ضابط كبير في جيش الاحتلال إسرائيلي، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إنه خلال أيام معدودة لن يكون هناك تزويد كهرباء لقطاع غزة.

وأضاف إنه “من المهم معرفة كيف ستتصرف حركة حماس، هل ستستمر في تعزيز بناها التحتية، أم ستوجه الموارد لحل مشكلة الكهرباء”.

ويشهد قطاع غزة تفاقما حادا في أزمة انقطاع الكهرباء منذ عشرة أيام، على أثر توقف عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها ورفض السلطات الفلسطينية رفع الضرائب عن الوقود.

وقد دفع ذلك إلى اعتماد جدول توزيع للتيار الكهربائي لمدة 4 ساعات في اليوم مقابل قطع 12 ساعة متتالية للكهرباء.

وأعلنت شركة توزيع الكهرباء في المحافظات الجنوبية “أن مجموع الطاقة المتوفرة اليوم هو 120 ميغاواط في ظل توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل وتوقف الخطوط المصرية بسبب خلل في محطة العريش”.

وبينت الشركة في بيان لها، أنه في ظل عجز الطاقة التي تصل الى 330 ميغاواط، فإن جدول توزيع الكهرباء المعمول به حسب ما هو متوفر من طاقة، هو 4 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل، مع نسبة عجر بسبب محدودية الطاقة المتوفرة.

وحذرت الأمم المتحدة، الاثنين، من استمرار أزمة الكهرباء بقطاع غزة.

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